Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Al Rajhi vince tra le auto, Sanders trionfa nelle moto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38 CAMION – Loprais mantiene il comando delle operazioni al passaggio 803, vantando un vantaggio di 7 secondi su Macik, primo inseguitore davanti ad uno Zala in scia.9.35– Giunge al traguardo Danielche, salvo clamorose sorprese, dovrebbere la secondada 48h. 11:12.13 il crono da parte dell’australiano. In seconda posizione è riuscito ad arrivare il francese Adrien van Beveren che ha passato lo statunitense Skyler Howes e lo ha preceduto di 52 secondi.9.31– Yazeed Alla Marathon 48h! Passa il traguardo il saudita della Toyota con il crono di 10:54:54 e un vantaggio di 4’29” nei confronti di Nasser Al Attiyah. Terzo c’è Lategan (11:01:10). Attendiamo ancora altri arrivi prima di ufficializzare la classifica, ma questo dovrebbe essere il podio di