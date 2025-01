Oasport.it - LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA: Battocletti in fuga dopo il primo giro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:17 Atlete che tornano sul toboga delle salitelle. Leggerissima, molto attenta ad affrontare i tratti in discesa.14:15 Continua l’assolo di Nadia, che ha voluto subito imporre il proprio passo senza attendere le fasi finali come accaduto alla BOclassic.14:13 Ultimato ilcon Nadiache transita sulla linea del traguardo con il crono di 7:18. Sono già 7 i secondi di margine sulla finlandese Saapunki. Bene Elisa Palmero, terza ad 8 secondi, mentre inizia a risalire la burundese Niyomahoro.14:11 Seconda piazza momentanea per la finlandese Saapunki, seguita da Palmero, Cesarò e Lonedo.14:10 Inizia la fase decisiva del percorso, con breve salite seguite da insidiose discese. Continua il forcing della fuoriclasse azzurra, che scappa via!14:08 Atlete che dovranno fare attenzione specialmente in curva al fango prodotto dai rovesci delle ultime ore.