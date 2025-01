Ilnapolista.it - L’intermediario Zaccardo: «Se Kvaratskhelia rinnoverà, dipenderà solo da lui e dal club»

Leggi su Ilnapolista.it

Intervistato a Riad in occasione della finale di Supercoppa tra Inter e Milan che avrà luogo questa sera, Cristianha parlato anche del rinnovo dicon il Napoli. L’ex difensore del Palermo e della Nazionale è infatti stato uno degli intermediari dell’affare che ha portato il georgiano a Napoli nell’estate del 2022.: «Il rinnovo didipende dal Napoli»Di seguito quanto dichiarato alla stampa presente:Sei statoche ha portatoin Italia: ti aspettavi potesse avere questo impatto?«Ovviamente sì, lo conoscevo da diversi anni. Conoscevo il suo valore. In Italia ha fatto benissimo da subito, il futuro è tutto dalla sua parte.»Questa sua stagione è un po’ più complicata. Come sta?«È un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione.