Sport.quotidiano.net - La Passeggiata della Befana a Santa Maria a Colonica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 6 gennaio 2025 – Un entusiasmo travolgente ha animato la periferia di Prato in occasione33ª edizione del Trofeo Rodolfo Boschi, svoltasi presso il circolo di. Con oltre 200 partecipanti, l’evento ha registrato una partecipazione sorprendente, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa su strada non competitiva. I percorsi, di 14, 10 e 5 chilometri, hanno attraversato gli splendidi paesaggicampagna limitrofa, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura e sport. Prato, laL’organizzazione impeccabile è stata garantita dalla P.A. Prato Sud CDO, che ha curato il servizio sanitario, operando sotto l’egidaUISP di Prato. Non poteva mancare l’occhio attentosolidarietà: il servizio fotografico, a curaETS "Regalami un sorriso", ha immortalato i momenti più emozionanti, contribuendo a sostenere la causa benefica che anima ogni iniziativa dell’associazione.