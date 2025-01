Insegnanti di Torino arrestati la vigilia di Natale in Bulgaria | In cella per aver salvato tre persone migranti

Leggi su Open.online

pervite umane». Inizia così il lungo post-denuncia di un insegnante di, Simone Zito, che il 24 dicembre è stato arrestato in– assieme alle colleghe Lucia Randone e Virginia Speranza – persoccorso alcuni. I tre, che fanno parte del «Collettivo Rotte balcaniche», una organizzazione non governativa che opera nei Balcani, avevano approfittato delle vacanze natalizie per andare ina fare volontariato. «Dopo 40 ore di viaggio e 12 ore fermi in Croazia per via di un ingorgo epico, a poche ore dal nostro arrivo riceviamo una richiesta di soccorso – racconta -. È il 24 dicembre pomeriggio. Tre ragazzi marocchini sono stremati nel bosco, uno è ormai semi-incosciente e in iniziale stato di ipotermia». In quindici minuti «prepariamo cibo, vestiti, acqua, the caldo, mantelline termiche e borsa di primo soccorso», si legge nel post.