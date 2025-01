Justcalcio.com - Il ‘risveglio’ di Sebastiano Esposito… che emoziona ancora l’Italia

2025-01-06 14:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Oggi, aEsposito (Castellammare di Stabia, Italia, 2002) è conosciuto più per essere uno dei tre fratelli Esposito che per il suo calcio. E il giovane attaccante 22enne era, ai suoi tempi, la grande promessa del calcio italiano. O uno di loro. Adesso, però, cinque anni dopo aver esordito in Europa League con l’Inter, si sta facendo un nome. Ha 9 gol in questa stagione con l’Empoli.“È in Nazionale? Ha grandi possibilità perché conosce le situazioni di gioco, vede oltre quello che per gli altri è un muro. Ha sensibilità nel toccare la palla, Gli manca un po’ di spinta ma poi anche fisicamente è un ragazzo che resiste anche alle botte”, ha dichiarato Spalletti. qualche settimana fa. Il tecnico italiano lo ha nel mirino per la Nations League di marzo.