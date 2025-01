Top-games.it - I 5 migliori personaggi di Ken il Guerriero

Leggi su Top-games.it

Ken ilè una serie manga e anime ambientata in un mondo post-apocalittico che non ha bisogno di presentazioni e oggi vogliamo stilare per voi una classifica dei 5di Ken il.Kenshiro, impossibile non metterlo tra iKenshiro è il protagonista della serie e l’erede della Sacra Scuola di Hokuto, una tecnica di combattimento che sfrutta i punti di pressione del corpo umano per provocare effetti devastanti.Ken è undal cuore nobile, che lotta per difendere i deboli e per ritrovare la sua amata Julia, rapita dal suo rivale Shin. Ken è dotato di una forza e di una resistenza incredibili, oltre che di una grande saggezza e compassione tra i 5di Ken il.Raoul, il maggiore dei fratelli di HokutoMaggiore dei fratelli e auto proclamatosi Re di Hokuto.