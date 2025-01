Danielebartocciblog.it - Heretic con Hugh Grant: dal 27 febbraio al cinema con Eagle Pictures

La loro missione, il suo gioco:fa rima con inquietante horror psicologico di Scott Beck e Bryan Woods con, Sophie Thatcher e Chloe East. Dal 27al. Un film sicuramente consigliato per gli amanti di questo genere. Scopriamo velocemente la sinossi. Quando due giovani missionarie bussano alla porta sbagliata, il loro destino si lega a quello del signor Reed (). Stiamo parlando di un uomo tanto affascinante quanto spietato. Intrappolati in un gioco di inganni e terrore, dovranno affidarsi alla fede e all’astuzia. Sono proprio queste le uniche armi che potrebbero salvarli.sarà un film tutto da vivere e da gustare, conal centro dell’attenzione. Il tutto senza dimenticare nomi come Sophie Thatcher e Chloe East. Scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods.