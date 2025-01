Isaechia.it - Grande Fratello, i provvedimenti in arrivo riguardano tre inquiline: ecco chi

Nelle scorse ore i profili social ufficiali delhanno comunicato l’annullamento del televoto dovuto ad un provvedimento disciplinare che coinvolgerà uno dei concorrenti a rischio (QUI per leggere il comunicato).Il provvedimento in questione farebbe riferimento ad uno spiacevole episodio accaduto alcuni giorni fa, durante il quale al culmine di un’accesa lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi la modella brasiliana ha lanciato dell’acqua e poi un bollitore alla cantante.Quella tra Jessica e Helena, però non è stata l’unica lite che ha scosso la Casa delnegli ultimi giorni: la modella, infatti, è stata protagonista di uno scontro piuttosto acceso anche con Ilaria Galassi.Anche quest’ultima, quindi, potrebbe rientrare tra gli inquilini che nella puntata di mercoledì 8 gennaio riceveranno un provvedimento disciplinare, come riportato dal portale TvBlog:Scaletta quindi stravolta quella della puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 per il