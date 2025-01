Anticipazionitv.it - Grande Fratello, attore cambia idea e rifiuta di entrare: svelato il nome

Leggi su Anticipazionitv.it

Brutta notizia per Alfonso Signorini e gli autori del. Gabriel Garko, il celebreitaliano, avrebbe prima accettato e poito dinella Casa più spiata d’Italia. Una decisione che, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe legata agli ultimi episodi controversi avvenuti tra i concorrenti, in particolare il litigio esplosivo tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Scopriamo maggiori dettagli su questa vicenda.Il gossip di Deianira Marzano svela il retroscenaAd accendere i riflettori su questa vicenda è stata Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha risposto a una domanda specifica di un follower. “Deia è vero che il prossimo concorrente sarà Gabriel Garko?”, le è stato chiesto. La risposta della Marzano non ha lasciato spazio a dubbi: “Questa è proprio la cosa di cui volevo parlarvi.