Golden Globe 2025, successo per Emilia Perez e The Brutalist e incetta di statuette: gloria per Demi Moore

Aiè arrivato unesponenziale pere Thein grado di farediè un trionfo.I due film hanno raggiunto il maggior numero di premi, mentre la splendida attrice trionfa grazie a The Substance.pere Thediper(ANSA) Notizie.comPartiamo da The, vince il premio come miglior film drammatico e riesce a portare a casa anche la statuetta per il miglior attore con Adrien Brody. Bradey Corbet, che ha diretto il film, ha vinto il premio come miglior regista. Il film ci porta nel post Seconda Guerra Mondiale e sarà distribuito nelle sale cinematografiche del nostro paese il prossimo 6 febbraio.invece si aggiudica per prima cosa il premio come miglior film musical o commedia.