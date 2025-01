.com - Golden Globe 2025 cinema: vincono Emilia Pérez e The Brutalist, premiata Demi Moore, delusione Vermiglio

per ilvedono i pronostici rispettati con i trionfi didi Jacques Audiard e Thedi Brady Corbet;anche, non ce la fa: ecco tutti i vincitoriSi è conclusa la cerimonia di premiazione dei, in programma al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles e condotta dalla comica Nikki Glaser.La storica doppietta diForte di ben 10 candidature,di Jacques Audiard, sorta di musical sui cartelli della droga, è stato il vincitore di quest’anno nella categoria commedia/musical, aggiudicandosi 4 premi: miglior film commedia o musical, film straniero, attrice non protagonista Zoe Saldana e canzone El Mal.Storica doppietta, quindi, per Audiard con i premi per miglior film e film straniero, prima volta assoluta nella storia dei, con buona pace anche del nostrodi Maura Delpero, che era candidato come film straniero.