Justcalcio.com - Giocatori espulsi all’esordio

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:I calciatori sono sempre desiderosi di stupire alla loro prima apparizione in un nuovo club o squadra internazionale.Ma non sempre i debutti finiscono bene. A volte, la pressione aggiuntiva o il desiderio di dare risultati possono causare tensione e portare a errori, a volte anche ad aggressività.Dalla Premier League alle partite europee e internazionali, ecco uno sguardo aimaschili.Cristiano Ronaldo (Juventus)Cristiano Ronaldo reagisce dopo aver ricevuto un cartellino rosso mentre giocava con la Juventus contro il Valencia nel settembre 2018. (Credito immagine: Getty Images)Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus come cinque volte vincitore della Champions League e nel precedente club del Real Madrid, il portoghese aveva vinto la competizione nelle tre stagioni precedenti.