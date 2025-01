Rompipallone.it - Finale Supercoppa, Inzaghi non ha dubbi: la mossa in attacco

Leggi su Rompipallone.it

Tutto pronto per ladi questa sera.non hasulla formazione da schierare, di seguito riportata lain.Questa sera, alle ore 20.00, andrà in scena ladiitaliana. L’Inter, dopo aver sconfitto nettamente l’Atalanta, dovrà affrontare il Milan, uscito vittorioso contro la Juventus.L’obiettivo dei nerazzurri è quello di riportare la coppa a Milano. Per l’Inter, infatti, sarebbe la quarta volta di fila, mentre persignificherebbe essere l’allenatore più vincente della storia della, con quota nel caso di 5 trofei, ma anche raggiungerebbe Helenio Herrera e Roberto Mancini in cima alla classifica dei tecnici nerazzurri più titolati., le novità su Thuram e CorreaPer questo motivo il mister vuole schierare la miglior possibile formazione.