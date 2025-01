Ilnapolista.it - Djokovic: «Tornare in Australia è come rivivere un trauma, mi lasceranno passare stavolta?»

Tre anni dopo l’espulsione dall’per la mancata vaccinazione contro il Covid-19, Novakha confessato di provare ancora una certa ansia quando torna a Melbourne. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal quotidianono Herald Sun. Nel gennaio 2022,si era recato inper partecipare aglin Open, nonostante non fosse vaccinato contro il Covid-19. Le autoritàne avevano deciso di negargli l’ingresso per motivi di “salute pubblica e ordine pubblico”. Il tennista serbo, che aveva dichiarato di aver contratto il virus in precedenza e di essere quindi immunizzato, aveva presentato ricorso contro questa decisione. Nel frattempo, era stato detenuto per diversi giorni in un hotel per immigrati, in attesa del verdetto del tribunale. Alla fine, il visto diera stato revocato e il campione era stato costretto a lasciare il Paese.