Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare alla Befana a Bologna: gli eventi del 6 gennaio

, 62025 – Lavien di notte, ma anche di giorno sotto le Due Torri. La città e il centro sono già attrezzati per grandi e piccini grazie a una programmazione diculturali e di intrattenimento per ogni gusto. Ecco come trascorrere l'Epifania a. Alle 9, ladella Cna, impersonata dall'attrice Paola Mandrioli, parte da palazzo d'Accursio accompagnata dBand Snap Up Orchestra di Michael Brusha. Con lei, il cardinale Matteo Maria Zuppi e il sindaco Matteo Lepore. Alle 9.45 al Padiglione 13 del Sant’Orsola, i motociclisti in sella alle Harley Davidson doneranno magliette ai bambini presenti e alle famiglie. Alle 11, le 'Befane' a due ruote raggiungono il Bellaria, dove la Befane fa un giro nei reparti per donare i giochi ai piccoli pazienti.