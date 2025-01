Coppa del Mondo di Snowboard, Matteoli è secondo nel Big Air a Klagenfurt

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ ancora Iana salire sul podio indeldi Big Air dello. L’Azzurro fa ilgradino del podio nella terza tappa stagionale a, in Austria, dove l’atleta tricolore fa anche il terzo podio in carriera.A soli 19 anni,è stato autore del miglior punteggio con 167.00 e nella seconda batteria di qualificazione. E’ avanzato poi in finale, con 10 atleti in gara, e ha fatto due ottime discese dove ha avuto i punteggi di 87.50 e 87.75. Nella terza ed ultima Run in programma, è stato penalizzato da una caduta e ha chiuso la sua gara con lo score totale di 175.25.La gara è stata vinta dal giapponese Taiga Hasegawa (179.75), terzo sul podio è stato il norvegese Oyvind Kirkhus (172.00).L’Azzurro èin Classifica Generale, quando mancano due competizioni in calendario.