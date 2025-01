Circeo, finanziamento regionale da 80.000 euro per la riqualificazione del Parco “La Torre”

Leggi su Ilfaroonline.it

San Felice, 6 gennaio 2025 – Ilpubblico in località “La”, a Borgo Montenero, si prepara a trasformarsi in un rinnovato spazio di socialità e inclusione grazie a undi 80.000concesso dalla Regione nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sicurezza in Comune”. Nei giorni scorsi, infatti, è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari dele il progetto presentato dal Comune di San Felice, come da determinazione G17877 del 23 dicembre 2024, pubblicata sul BURL n°105 del 31-12-2024. Questo contributo, che sarà affiancato da un cocomunale (circa 64mila), permetterà di avviare un progetto che punta a valorizzare l’area e restituirla alla comunità in una veste rinnovata, moderna e accogliente.L’intervento prevede la realizzazione di uninclusivo e sicuro, pensato per rispondere alle esigenze di bambini, famiglie e anziani.