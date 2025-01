Justcalcio.com - CdS – Fiorentina, Martinez Quarta saluta la Fiorentina: il messaggio d’addio

2025-01-06 19:48:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:lascia la. In attesa dell’ufficialità del suo ritorno al River Plate, il difensore argentino attraverso un lunghissimopubblicato sui suoi profili social, ha volutore il club toscano, un po’ a malincuore: “Non era ciò che immaginavo“. Ringraziamenti per tutte le persone che ha incontrato in questo percorso, per Joe Barone (“che rimarrà sempre nel mio cuore”) e il rimpianto di non aver alzato un trofeo con la maglia viola, nonostante le tre finali giocate. Quindi, una chiusura che non è un addio, ma proprio un. “Arrivederci”. IldiIn seguito, ilpubblicato dal difensore: “Firenze. Oggi è il momento dirci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in Europa.