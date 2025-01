Laprimapagina.it - Catanzaro. Ciro Mancuso trovato senza vita in una stanza d’albergo a Lamezia Terme

Leggi su Laprimapagina.it

Giallo nel Catanzarese., 44 anni, originario di, è statoquesto pomeriggio in una. La scoperta è avvenuta in seguito a una chiamata al numero di emergenza 112, che ha portato i Carabinieri della compagnia locale a intervenire sul posto.Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per ricostruire le ultime ore die comprendere i motivi del suo soggiorno nell’albergo. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto l’autopsia, il cui incarico sarà affidato ai medici legali nei prossimi giorni.Resta al momento ignota la causa del decesso, e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’andamento delle indagini, che si concentrano su ogni possibile pista,escludere alcuna ipotesi.