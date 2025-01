Canada Justin Trudeau si è dimesso da leader del suo partito E lascerà il posto da premier

Leggi su Open.online

Il primo ministro canadesesi è. Lo ha annunciato in una conferenza stampa.si dimette comedelliberale che ha guidato dal 2013 e resterà in carica comefinché non sarà scelto un nuovo. «È chiaro che da lotte interne non possso esser la migliore opzione per le prossime elezioni», ha dichiarato. La scelta del canadese arriva infatti dopo la crisi del suo governo di minoranza, con l’uscita delNdp che lo sosteneva esternamente e le dimissioni della vicee ministra delle finanze Chrystia Freeland, in dissenso sulla risposta alla minaccia di dazi di Donald Trump. IT HAPPENED!has RESIGNED! pic.twitter.com/kSIxE46eKX— Russell Brand (@rustyrockets) January 6, 2025 A parlare per primi di dimissioni sono stati stamane i cronisti del quotidiano The Globe and Mail, precisando che l’annuncio poteva arrivare oggi.