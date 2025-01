Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Chiesa chiodo fisso: ma Ramadani chiude le porte

Leggi su Pronosticipremium.com

La sessione didi gennaio è necessaria per portarsi a casa profili utili a ristabilire un certo equilibrio nelle rose e a colmare alcune lacune. Lasarà indiscutibilmente una delle protagoniste di questo inverno proprio per permettere a Claudio Ranieri di poter usufruire di profili utili al raggiungimento degli obiettivi preposti ad inizio stagione. Sulla lista del tecnico giallorosso e del direttore sportivo Florent Ghisolfi ci sarebbero diversi talenti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dove con ogni probabilità sarà Shomurodov a lasciare un posto libero. Come abbiamo detto sono diversi i nomi che interesserebbero alla, tra cui quello di Federico, giocatore che orbita nel cerchio giallorosso da diverso tempo, ma ora in forza al Liverpool.