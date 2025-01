.com - Calcio / Risultati e marcatori 4° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Leggi su .com

Riprese le varie fasi anche per i Giovanissimi. Nelle prime di ogni girone accederanno al turno finale per l’assegnazione del titolo marchigianoVALLESINA, 6 gennaio 2025 – Sono ripresi i campionati giovanilie Giovanissimi regionali e provinciali.La sosta non ha arrugginito le giovani promesse marchigiane con partite belle e con tanti gol.A livello dinei raggruppamenti regionali in testa con 5 gol (Girone A) Carburi (Villa San Martino); nel girone B Lorenzetti del Moie Vallesina con 9 centri.REGIONALI U17 – GIRONE APerde il K Sport Montecchio Gallo a Villa San Martino che lo raggiunge al primo posto come pure la Vigor Senigallia che si impone in trasferta ospite del Delfino Fano con doppietten di Sartini e Maggi Galluzzi. Di spicco lo 0-7 dell’Urbino con tripletta di Righi e doppietta di Bocci in casa del Valfoglia.