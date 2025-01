Bublik | Murray-Djokovic tentativo fallimentare di tornare al passato

Leggi su Sportface.it

Andy, che si è ritirato ufficialmente dal tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 in doppio con Daniel Evans, si è aggiunto al team di Novaklo scorso dicembre e sarà presente all’Australian Open. Al momento la partnership dovrebbe durare solo dopo il primo Grande Slam di quest’anno, ma potrebbe essere estesa anche agli Slam successivi. A inizio settimana, dopo la prima vittoria nell’Atp 250 di Brisbane, poi vinto da Jiri Lehecka in finale con Reilly Opelka, il 24 volte campione Slam ha detto di essere in contatto regolare cone di essere emozionato di averlo nel suo team a partire dagli Australian Open.Alexandernon sembra essere un fan della nuova collaborazione. Il kazako ha parlato di questo, e di tanti altri temi, in una lunga intervista rilasciata al sito web sportivo russo Match TV.