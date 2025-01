Quifinanza.it - Bitcoin verso i 100mila dollari, in attesa delle politiche pro-cripto di Donald Trump

si sta avvicinando alla soglia dei, con un valore attuale vicino ai 98mila. Lavaluta continua a mostrare segni di forza grazie agli afflussi istituzionali e all’adozione crescente da parte degli investitori tradizionali. In questo scenario, l’attenzione è rivolta anche alledi, rieletto, che potrebbero influenzare in modo positivo la crescita di, creando un ambiente più favorevole per levalute negli Stati Uniti.Valore vicino aiAttualmente scambiato a circa 97.630(torna vicino al record),ha visto un piccolo calo dello 0,13% nelle ultime 24 ore, ma il suo slancio resta evidente. Lavaluta è vicina al superamento della barriera dei, un livello che rappresenta una proprio la sua resistenza.