Game-experience.it - AMD ha annunciato FSR 4, sarà disponibile su Radeon RX 9070?

Leggi su Game-experience.it

AMD ha svelato FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), l’evoluzione della sua tecnologia di upscaling progettata specificamente per l’architettura RDNA 4. Basata sul machine learning, FSR 4 offre miglioramenti significativi nella risoluzione 4K e integra funzionalità come Frame Generation e Anti-Lag 2. Tuttavia, la compatibilità parrebbe limitata alle GPURX, tagliando di conseguenza fuori le generazioni precedenti.Come leggiamo su Video Cardz, FSR 4 rappresenta un significativo passo avanti per AMD, introducendo l’uso di core di accelerazione IA di terza generazione per un upscaling di qualità superiore. Questa tecnologia è progettata per sfruttare appieno le potenzialità delle schede graficheRXcon architettura RDNA 4. Per il momento, AMD non ha chiarito se altre schede della stessa serie, come la RX 9060, saranno compatibili, sollevando dubbi tra gli utenti.