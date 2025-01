Lettera43.it - Accordo Starlink-Meloni? La premier con gli americani deve andarci coi piedi di piombo

Leggi su Lettera43.it

La prima domanda, dopo i rumors su un possibiletra il governo italiano e i satelliti di Elon Musk per veicolare comunicazioni strategiche, sorge spontanea: ma da quando in qua una istituzione pubblica procede per affidamento diretto senza indire una gara tra i differenti operatori interessati? L’indiscrezione del contratto di 1,5 miliardi con ladel multimiliardario imprenditore sudafricano è stata diffusa da Bloomberg mentre Giorgiaera a casa di Donald Trump che si vedeva il filmino sulla rivolta di Capitol Hill. Quando si dice la coincidenza. Musk non c’era, ma lo spiffero dell’agenzia di stampa newyorchese lo ha reso presente, evocato come la statua del Commendatore durante la drammatica cena del Don Giovanni. Nel capolavoro di Mozart si sa come va a finire, nel rapporto apparentemente idilliaco tra laitaliana e il patron di Tesla le si augura un finale diverso.