Ilgiorno.it - Via Indipendenza si fa bella. In arrivo un corridoio naturale

Leggi su Ilgiorno.it

L’Amministrazione comunale tira diritto per la sua strada: dopo i lavori di corso Matteotti oltre passa anche il passaggio a livello all’altezza della stazione e si prepara a dare il via a un altro importante lavoro di riqualificazione stradale. Sul tavolo del sindaco Luca Santambrogio c’è già ila sistemazione di via, l’arteria viabilistica più importante della città, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti, vetrina importante per numerose attività produttive e commerciali. Già in primavera i tecnici del municipio avevano firmato un documento di indirizzo alla progettazione per l’affidamento della riqualificazione. La scelta è quella di intervenire in modo deciso nel tratto tra via Santa Caterina da Siena e via Einaudi. Via Einaudi segna il confine con il territorio di Seregno.