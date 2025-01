Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Sumy: anziani portati in salvo

I soccorritori ucraini hanno estratto 14 persone da un edificio di cinque piani nella regione didopo che questo era stato gravemente danneggiato da unaereo. “In totale, 46 soccorritori e 12 unità di attrezzature hanno lavorato sulla scena”, ha dichiarato il Servizio di Emergenza dello Stato ucraino. L’giunge mentre si profila l’incertezza sul corso del conflitto, durato quasi tre anni. La Russia controlla circa un quinto dell’e l’anno scorso ha sfruttato le debolezze delle difese ucraine per avanzare lentamente nelle zone orientali, nonostante le ingenti perdite di truppe ed equipaggiamenti. La traiettoria della guerra non è favorevole all’. Il Paese è a corto di personale in prima linea e ha bisogno di un sostegno continuo da parte dei partner occidentali.