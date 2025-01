Ilrestodelcarlino.it - Torrette di Ancona senza gas: “Ma i disagi si superano, il pensiero è alla tragedia”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 gennaio 2025 – Poco prima dell'ora di pranzo, intorno alle 12, erano già state riattivate oltre 1500 utenze delle circa 3mila mancanti adi, il popoloso quartiere rimastogas dalle prime ore della mattina di ieri – 4 gennaio – in conseguenza del tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita i coniugi quarantenni Lucia Manfredi e Diego Duca. Una carambola terribile, quella con una Bmw che procedeva in discesa, che tra gli effetti collaterali ha provocato anche l'impatto dell'utilitaria della donna, una Panda, contro una colonnina del metano all'altezza dell'intersezione tra le vie Esino e Aso. Ne è scaturita una maxi fuga di gas, che ha reso molto complesse le operazioni di soccorso. “Un frastuono, accompagnato da un rumore assordante. E poi un'aria divenuta irrespirabile”, le testimonianze di alcuni abitanti nei minuti dopo lo choc per l'accaduto.