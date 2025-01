Liberoquotidiano.it - Roma-Lazio, tensione prima del derby: cosa hanno lanciato davanti allo stadio, interviene la polizia

Leggi su Liberoquotidiano.it

del, in programma questa sera, domenica 5 gennaio, all'Olimpico: laè intervenuta con un idrante per allagare la strada e spegnere le micce di fumogeni, petardi e bombe carta che erano state lanciatesono scattate le chiusure al traffico nella zona del Foro Italico intorno alle 16.30. Poi gli agentiprovveduto a sequestrare mazze, bastoni, coltelli e aste con lame ai tifosi che se li erano portati dietro. Altre armi erano nascoste nella vegetazione vicino. Un tifoso dellaè stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un cacciavite. Un altro invece è stato sottoposto a Daspo. La, poi, ha monitorato circa 300 ultrà laziali a volto coperto a Ponte Milvio, e il raduno deinisti a ponte Duca d'Aosta.