.com - Roma-Lazio, sequestrati arsenali prima del derby: scontri evitati

(Adnkronos) – Coltelli, lance, spranghe e bombe cartadel, in programma stasera allo stadio Olimpico. Circa 300 persone si sono radunate a piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei gruppi si sono presentati con i volti coperti, indossando caschi e oggetti per colpire. Si è reso necessario l'idrante, sebbene per pochi secondi, per far cessare il lancio di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del bar River. Lo schieramento delle Forze di Polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria, così come già pianificato nelle ore antecedenti dalla Questura, ha permesso di impedire l'avanzata dei due gruppi, che sono rimasti nella posizione iniziale. Trovati e, su entrambi i fronti delle tifoserie ultras, numerosi oggetti.