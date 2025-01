.com - Roma-Lazio 2-0, il derby è giallorosso: gol di Pellegrini e Saelemaekers

(Adnkronos) – Labatte laper 2-0 e si aggiudica ildel 5 gennaio 2025, valido per la 19esima giornata della Serie A. I giallorossi si impongono con i gol di(10?) e Saelemakers (18?). Il successo consente alla formazione allenata da Ranieri di salire a 23 punti, a metà classifica. Larimane a quota 35 punti, al quarto posto, e perde la chance di guadagnare terreno su Juventus e Fiorentina, appaiate a 32. Ranieri per ilsceglie, un po’ a sorpresa,dal 1? a supporto di Dybala e Dovbyk. In mezzo al campo Konè e Paredes, e sulle corsie laterali confermati Saelemakers e Angelino. Baroni dall’altra parte opta per Isaksen preferito a Tchaouna a destra per completare la trequarti con Dele-Bashiru e Zaccagni. In avanti Castellanos. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Al 3? Koné si libera al limite dell’area e conclude con un destro a giro ma è bravo Provedel a respingere in angolo.