Nuove truffe sui farmaci anche per il diabete Matteo Bassetti | non abboccate rischiate la vita

Genova, 5 gennaio 2025 –torna a mettere in guardia con un video sul suo account Facebook contro lesulla salute. Un fenomeno inquietante che prende di mira i protagonisti della medicina – è capitatoa Silvio Garattini – , e prospera graziea un uso distorto dell’intelligenza artificiale. “sulla salute, non” Professore, cosa sta accadendo? “Continuano a spacciare prodotti di vario tipo,pero per dimagrire, creme per articolazioni, tutte cose che fanno male alla salute, per truffare le persone – risponde il professore -. Lo fanno usando la mia immagine e ad esempio camuffando la voce con l’intelligenza artificiale. Sonoche nulla hanno a che fare con me, che sono la prima vittima e denuncio da tre anni”, risponde, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova.