Marte e la Civiltà Perduta | La Scioccante Teoria di John Brandenburg

, un Mondo con un Passato OscuroPotrebbe il Pianeta Rosso nascondere i segreti di un’anticamarziana? Secondo il fisico, non soloavrebbe ospitato unaavanzata, ma questa sarebbe stata annientata da un cataclisma nucleare avvenuto milioni di anni fa. Basandosi su dati scientifici raccolti dalle sonde spaziali e analisi isotopiche della superficie marziana,propone una visione rivoluzionaria:non è sempre stato un pianeta morto e desolato. Scopriamo insieme le prove che sostengono questa.Le Prove Isotopiche: Una Firma Nucleare suAlla base delladivi è l’anomala presenza di isotopi come il xenon-129 nella sottile atmosfera di. Questo elemento è tipico delle esplosioni nucleari sulla Terra, come quelle osservate durante i test atomici.