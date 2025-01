Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: dominio di Wout Van Aert, brilla Viezzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 La nostrasi chiude qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.16.25Stefanoin casa Italia. Il 18enne azzurro infatti ha conquistato una prestigiosa top-20 in un contesto di gara tutt’altro che agevole. La crescita del ragazzo è visibile e gara dopo gara il classe 2006 sta migliorando i suoi risultati tra i grandi. Il suo nome si spera possa riecheggiare con maggior vigore in futuro.16.23 In chiavedels guadagna cinque punti nei confronti di Vanthourenhout e si porta a venti lunghezze di distanza. Bene anche Verstrynge e Wyseure, entrambi al secondo podio stagionale.16.21 La vittoria diVanè emblematica. Il belga infatti invia un messaggio a tutta la concorrenza, in particolar modo a Mathieu Van der Poel – quest’oggi assente.