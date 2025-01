L’Aston Villa fallisce con l’offerta per il difensore del Flamengo Wesley

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sta cercando di migliorare il proprio reparto difensivo e ha individuatoFranca come obiettivo.Ildelha impressionato con le sue prestazioni per il club brasiliano e all’inizio di questa settimanaha presentato un’offerta di circa 15 milioni di euro. Secondo Vene Casagrande, ilha rifiutato, e resta da vedere sesi farà avanti con un’offerta migliore per ingaggiare il giocatore.Il 21enne terzino destro potrebbe rivelarsi un acquisto di qualità a lungo termine per il club del West Midlands. Non solo li aiuterà a migliorare in difesa, ma potrebbe aggiungere una nuova dimensione al loro attacco in futuro.Il brasiliano è un talento prodigioso con un futuro brillante e probabilmente migliorerà con l’allenatore e l’esperienza.