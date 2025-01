Ilrestodelcarlino.it - Il ‘sogno’ del nuovo ponte. Via allo studio di fattibilità sperando in nuovi fondi

Era finito in fondo a un cassetto, sovrastato dalla necessità di completare la Bretella e realizzare un attraversamento più moderno alla Tosa. Sui titoli di coda del 2024, il Comune ha però rispolverato il progetto per ilsul Santerno, quello da costruire per mettere in collegamento le via Emilia e Lughese ed evitare che il traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, proveniente da Castel Bolognese, debba attraversare via Resistenza per raggiungere l’Autostrada. E così, dopo averlo inserito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione approvata pochi giorni prima di Natale dal Consiglio comunale, il Municipio ha stanziato 100mila euro per riprendere in mano lodiatteso da anni e destinato a dare forma all’opera pensata per migliorare l’attraversamento Est-Ovest della città.