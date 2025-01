Liberoquotidiano.it - "Ha parcheggiato sulle strisce", "Sa che io sono figlia di...": per la Senese finisce malissimo | Guarda

Una lite che sta facendo letteralmente il giro dei social. Il deputato di Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, spesso posta sui social video o foto di chi parcheggia in divieto o peggio su parcheggi riservati a Napoli ai disabili. E questa volta però a bordo dell'auto c'è ladi un "vip". Inevitabile l'alterco. Siamo a Fuorigrotta, zona molto frequentata di Napoli e vicino allo stadio Maradona. Il deputato si avvicina alla proprietaria dell'auto in divieto di sosta chiedendole di lasciare libero il passaggio. "Lei èpedonali", dice il parlamentare. "Senta, ioladi James", risponde la donna. Lei è Anna, effettivamente ladel musicista napoletano che interviene per difenderla. Il deputato però la spegne subito: "Lei è ladi? E quindi?".