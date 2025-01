Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Domenica 5 Gennaio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.SuSkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda, una reinterpretazione avvincente del celebre detective firmata da Guy Ritchie. Con Robert Downey Jr. e Jude Law nei ruoli die Watson, il film unisce avventura e mistero in una Londra vittoriana immersa in atmosfere soprannaturali, seguendo i protagonisti alle prese con una serie di omicidi legati a una setta di magia nera. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, spazio a Gravity, l'acclamata opera di fantascienza diretta da Alfonso Cuarón, premiata con ben 7 Oscar. Con Sandra Bullock e George Clooney, il film racconta una lotta per la sopravvivenza nello spazio, offrendo spettacolarità visiva e una narrazione emotivamente coinvolgente.