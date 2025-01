Ilgiorno.it - Gambolò, fuga di gas da cisterna: verifiche sull'operazione di travaso del Gpl

(Pavia), 5 gennaio 2025 - L'emergenza è durata circa 6 ore, terminata verso mezzanotte. Ma gli accertamenti sono ancora in corso, per verificare l'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Vigili del fuoco, soccorsi sanitari e carabinieri sono intervenuti per l'allarme scattato poco dopo le 18 di ieri, sabato 4 gennaio, in via Cavone alla frazione Remondò di. Una copiosadi gas, di circa 2mila litri, da undi Gpl interrata nella proprietà di una ditta fallita, oggetto di pignoramento e frazionamento. In base alla ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe verificato il malfunzionamento di un manicotto durante ildel Gpl dallainterrata a quella di un camion. Accertamenti sono in corso per verificare la regolarità e le autorizzazioni per l', effettuata da un uomo residente a Mortara, addetto di una società che gestisce gas.