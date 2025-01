Epifania sempre più cara la calza della Befana cioccolata +85%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 gen. (askanews) – Unapiù salata per gli italiani quella in arrivo con la tradizionale, visti gli aumenti senza precedenti del cacao sui mercati internazionali e i conseguenti “ricarichi” sui prezzi praticati ai consumatori italiani. Lo afferma il Codacons con un comunicato. Alla base dei rincari dei prodotti a base di cioccolato (+8,5% rispetto allo scorso anno) c’è infatti la crescita costante dei listini del cacao, la materia base per produrre la. Il prezzo del cacao sui mercati internazionali è infatti cresciuto del 170% nel corso del 2024 e non accenna a fermarsi. Aumenti che vanno a sommarsi a quelli di altri prodotti – come latte e zucchero – richiesti per la produzione di cioccolato, dando vita al quadro attuale. “La tradizionale, a causacorsa senza freni dei prezzi del cacao, diventapiù costosa per gli italiani”, dichiara il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.