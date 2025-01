Endless Love | le anticipazioni dal 7 al 11 gennaio

Leggi su Serietvinpillole.it

Le trame di "", la serie TV turca in onda su Canale 5 da martedì 7 a sabato 11alle ore 14.10.: ledal 7 al 11Martedì 7Kemal e Nihan si presentano in tribunale per l'udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante un ritardo preoccupante di Emir, il divorzio viene finalizzato. Tuttavia, Emir non rinuncia alla sua sete di vendetta e continua a tramare contro Kemal. Intanto, Zeynep visita Tarik in carcere, sperando che accetti la sua relazione con Emir e che l'arrivo del piccolo Poyraz possa mettere fine ai conflitti familiari. Successivamente, Emir accompagna Zeynep a una visita di controllo, mostrando un'inaspettata premura.