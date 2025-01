.com - Eccellenza / Il Fabriano Cerreto inizia male il nuovo anno: l’Urbino vince 1-4

Debutto da dimenticare per Mariotti in panchina. I biancorossoneri durano un quarto d’ora, poidomina trascinata da un super Galante., 5 gennaio 2025 –sbanca l’Aghetoni 1-4 e rende amaro il debutto in panchina di Mariotti.Ilva sempre più giù, con l’ultima vittoria in casa che risale al 6 ottobre, e neanche il cambio in panchina porta novità per una squadra con tante lacune e che dovrà essere rinforzata sul mercato.Di buono per Mariotti c’è stato solo l’avvio e nel primo quarto d’ora le azioni palla a terra producono situazioni interessanti, tra cui i tiri di Trillini e Conti ma soprattutto l’occasione di Proietti Zolla che all’11’ mette a lato a tu per tu con Alessandroni.Dopo la folata, entra in partita: sulla punizione di Zancocchia si allunga Mazzoni, poi al 21? arriva il vantaggio con Giovane che raccoglie l’assist di Galante e di piatto segna da centro area.