Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, probabile formazione: spazio a Musah? La mossa di Conceicao

Leggi su Pianetamilan.it

Nella giornata di lunedì 6 gennaio, alle ore 20:00, la 'Kingdom Arena' di Riyadh sarà teatro deltra l'di Simone Inzaghi e ildi Sérgio, valido per la finale della Supercoppa Italiana 2024/2025. I rossoneri, dopo il successo contro la Juventus, vogliono vincere la seconda stracittadina stagionale che garantirebbe il primo trofeo dai tempi dello Scudetto di Stefano Pioli. Ecco larossonera per il. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in base alle sensazioni di Leao, oggi verrà deciso se farlo allenare nel pomeriggio con i compagni. Ma sempre con una avvertenza: niente rischi, visti i tropi impegni a gennaio. Ecco perché potrebbe giocare solo una manciata di minuti nella ripresa, in caso di necessità. Contro la Juventus,ha puntato al 4-3-3, con Bennacer a centrocampo con Fofana e Reijnders.