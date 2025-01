Quifinanza.it - Decine di farmaci spariranno da febbraio, Italia in ritardo sui bollini farmaceutici

L’è insull’adeguamento a un importante regolamento europeo sulle confezioni dei, in particolare sui cosiddetti, che garantiscono che i medicinali non siano stati manomessi o contraffatti. Il risultato è che a partire dal 92025, medicine utilizzate da milioni dini potrebbero sparire dagli scaffali dellee.Il Governo non ha infatti ancora specificato come recepirà il regolamento europeo, attivo da quasi 10 anni ma per il quale l’aveva ricevuto una deroga. Le associazioni dei produttori die deisti stanno chiedendo chiarimenti ai ministeri da mesi, ma le procedure sono bloccate e i tempi per aggiornare le linee di fabbricazione sono strettissimi.dipotrebbero sparire aNel 2011 l’Unione europea ha approvato una direttiva che prevede che tutti gli Stati membri si dotino di un unico sistema contro la contraffazione deie la manomissione delle confezioni.