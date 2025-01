Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 27 dicembre 2 gennaio: terza settimana consecutiva al primo posto per Marracash

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non ci sono cambiamenti eclatanti nella primadel 2025, nella quale continua il dominio degli artisti della scena nostrana, protagonisti della top ten, come, Geolier ed i Pinguini Tattici Nucleari che occupano le posizioni più alte dellaTra i movimenti significativi della, recupera 23 posizioni Mahmood, che sale alla #52 con Nei Letti Degli Altri, pubblicato nel febbraio 2024 e certificato disco di platino. In salita anche Rave, Eclissi di Tananai, che dalla #90 raggiunge la 46: il secondodi Rose Villain, Radio Sakura è alla #41 (+27 rispetto alla scorsa). Notevole il balzo di The Secret Of Us di Gracie Abrahms, che dalla #74 sale alle #38: un gradino più sù, troviamo Max Pezzali con Max Forever Vol 1 (la scorsaalla #42).