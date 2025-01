Thesocialpost.it - Cisliano, ragazzo di 25 anni trovato morto in strada: l’assassino è in fuga

Nella serata di sabato 4 gennaio, è stato scoperto il cadavere di undi 25in unadi, un comune in provincia di Milano. Il corpo presentava ferite compatibili con un’arma da fuoco, e immediatamente sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare.Secondo le prime ricostruzioni, il corpo è statopoco dopo le 21 lungo via Regina Elena, unache si trova fuori dal centro abitato. Subito dopo è stata allertata la centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che ha inviato sul luogo un’ambulanza e un’automedica. Tuttavia, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Al momento, non è stata diffusa l’identità del giovane.