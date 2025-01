Quotidiano.net - Attentato a New Orleans, un inglese tra i morti. Il dolore del Principe

C’è anche un cittadino britannico fra le 14 vittime della strage di Capodanno a New: è Edward Pettifer. La famiglia reale si unisce aldei suoi cari, a partire da re Carlo, dal momento che il 31enne era legato ai Windsor: era il figliastro di Alexandra Pettifer, nota come Tiggy Legge-Bourke, che è stata tra le babysitter dei principi William e Harry. Per la sua morte Carlo III si è detto "profondamente addolorato" e ha contattato la famiglia. Anche i figli del sovrano hanno manifestato vicinanza alla loro ex babysitter.