ASCOLTI TV 4 GENNAIO 2025 | VINCE IL CONCERTO DEI POOH 197% CIRCO DI MONTECARLO 172% SING 5% AFFARI TUOI 299% VS STRISCIA 159%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 4 GENNAIO 2025: VINCE IL CONCERTO DEI POOH (19,7%), CIRCO DI MONTECARLO (17,2%) SING (5%), AFFARI TUOI (29,9%) VS STRISCIA (15,9%)

Leggi su Bubinoblog

TV 4• Sabato •Glitv di sabato 4con ildie Noi Amici per Sempre. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2919 34.08PT – 6831 37.45M E D I A S E T24H – 3294 38.46PT – 7066 38.74Pres. Uno Mattina in Famiglia – 372 13.27Tg1 – 967 22.60Uno Mattina in Famiglia – 1180 22.11 + 1404 25.07+ 1283 23.73Buongiorno Benessere – 1203 21.80Linea Bianca + Linea Verde Tipico – 1319 19.72 + 1683 19.80Linea Verde Italia – 2306 19.02Tg1 – 3638 24.49Le Stagioni dell’Amore – 1402 10.77Passaggio a Nord Ovest – 1119 10.29 + 1054 10.50A Sua Immagine – 1138 11.57 + 1134 11.39Sabato in Diretta – 1300 11.37L’Eredità Weekend – 3327 22.34L’Eredità Weekend – v.nettoTg1 – 4491 24.89– 5604 29.8846° Festival deldi– 2611 17.